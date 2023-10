Terremoto Campi Flegrei, falsa lettera evacuazione Torre del Greco

"Tutto falso! Nessuna evacuazione, nessun pericolo". Lo scrive sui social il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, in relazione alla lettera fake sulla evacuazione dei residenti dopo le scosse di terremoto. "La lettera che sta circolando in queste ore rappresenta una vergognosa e assurda bugia prodotta ai danni dei cittadini di Torre del Greco. Smentiamo categoricamente - sottolinea - quanto riportato in questa farneticante missiva e informiamo la popolazione che abbiamo già dato mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che 'giocano' ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi!".