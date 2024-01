Scuola, Baccini: "Il Libro dei Fatti 2023 negli istituti di Fiumicino"

Dai conflitti alla crisi climatica, dalla politica ai fatti di cronaca che hanno segnato l'anno passato, l'approfondimento dei temi di attualità è sempre più richiesto dagli studenti delle scuole superiori del Comune di Fiumicino. A confermarlo anche il primo cittadino Mario Baccini ritenendo "che stimolare l'interesse dei più giovani con temi di attualità è fondamentale per far sviluppare senso critico e tenere il filo della storia anche attraverso un metodo di studio comparato. Ben vengano quindi quotidiani o testi che possano incoraggiare tra i banchi di scuola la riflessione, che siano spunto di dibattito in classe, che siano un ulteriore punto di riferimento del sapere". Il sindaco si riferisce anche all'iniziativa, partita di recente, che vede, grazie al contributo di una grande azienda italiana, la distribuzione di copie (gratuite) del Libro dei Fatti 2023 in alcuni istituti scolastici, circa una decina, di Fiumicino. "Uno strumento questo - aggiunge Baccini all'Adnkronos - che si rivela sicuramente un contributo utile non solo per gli studenti ma anche per le famiglie. Ritengo infatti il Libro dei Fatti un indispensabile strumento di formazione e informazione destinato a un pubblico di tutte le età”.