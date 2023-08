Al suo posto al comando dell'Istituto geografico militare arriva Panizzi. L'ufficiale-scrittore sarà in forza extra organica al Comfoter "per incarichi vari". Lui: "Replicherò nelle sedi opportune"

Il generale Roberto Vannacci rimosso dall'Istituto geografico militare di Firenze dopo le feroci polemiche suscitate dal suo libro autoprodotto 'Il mondo al contrario'. L'ufficiale verrà sostituito nel suo incarico dal generale Massimo Panizzi, che prenderà servizio lunedì.

A quanto apprende l'Adnkronos, Vannacci da lunedì è invece trasferito in forza extra organica al Comfoter area territoriale "a disposizione del comandante area territoriale per incarichi vari". La sua sede resterà Firenze.

LA REAZIONE

"Riguardo le decisioni che sono state prese riguardo il mio servizio non replicherò in quanto ritengo siano decisioni gerarchiche per le quali risponderò nelle sedi e secondo i tempi che saranno giudicati opportuni e che mi verranno indicati dalla mia catena di comando", così Vannacci dopo la sua destituzione dalla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze, ai microfoni di 'Il diario della settimana' su Rete 4.

"Io sicuramente quando scrivevo il libro - afferma il generale - mi aspettavo che il libro avesse dato da discutere: l'ho scritto con tono provocatorio anche rendendomi conto di quelle che avrebbero potuto essere le reazioni ma sicuramente non mi aspettavo un polverone del genere".