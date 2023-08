Tra richieste, critiche e post solidali, sono sommersi di commenti i profili social della Libreria Ubik Castelfranco, che nei giorni scorsi ha esposto un cartello in cui invita la clientela "a non chiederci il libro di Vannacci". Il riferimento ovviamente è al libro 'Il mondo al contrario', scritto dal generale Roberto Vannacci e al centro di polemiche da giorni per le posizioni espresse dal militare su una serie di temi. "Ciao, sono Clara e credo nella libertà. Degli altri: di scrivere quello che credono e di comprare quello che vogliono. Mia: di scrivere quello che credo e di vendere quello che voglio", ha spiegato su Instagram la titolare Clara Abatangelo.

Una scelta che è stata condivisa da alcuni utenti, secondo i quali hanno fatto "bene a rifiutarvi di mettere in casa questo tipo (se si può definire così ...) di "libro"". Mentre un altro informa "tutti i fascisti all'ascolto che il libro si compra solo su Amazon e il cartello è un invito a non entrare a chiedere il libro perché non è in vendita in libreria, come quando cerchi il cesso dal tabaccaio". "Considero questa libreria un 'eccellenza....mi dispiace che dobbiate subire tanta cattiveria ignoranza e maleducazione ma in fondo cosa vuoi pretendere da tanta ignoranza....bravi io sto con voi", scrive un'altra utente.

Molti però sono i follower che chiedono di boicottare la libreria, augurandole di "fallire". "Lbreria da boicottare subito. Si comporta come i nazisti, vietando i libri che non fanno comodo e non leggono neanche!", si legge in un post. "Facciamo chiudere questi chioschi sinistri!", il tono di un altro.

Non si contano infine i post che, tra il polemico e l'ironico, chiedono se è disponibile il libro del generale. "Buongiorno, sto cercando il libro di Vannacci "Il mondo al contrario", ce l'avete? Anzi, no, mi fanno sapere da Amazon che me l'hanno spedito, grazie lo stesso, ciao". mentre altri utenti si limitano a scrivere a ripetizione: "Avete il libro di Vannacci? Avete il libro di Vannacci? Avete il libro di Vannacci?".