Linea alta velocità Bologna-Firenze interrotta, non è esclusa pista anarchica

La circolazione ferroviaria bloccata ieri tra le 19 e le 23.30 per la segnalazione di estranei in galleria e un allarme bomba

In relazione al blocco della linea dell'Alta Velocità tra Bologna e Firenze, è impossibile escludere la pista anarchica. Lo fanno sapere all'Adnkronos fonti investigative. La circolazione ferroviaria era stata interrotta ieri tra le 19 e le 23.30 in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria e a una telefonata anonima in cui veniva segnalato un ordigno.

Gli agenti della Digos di Firenze, impegnati nelle indagini, non hanno però trovato al momento tracce di esplosivo e non risultano rivendicazioni.