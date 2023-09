L’informazione secondo Padre Spadaro, nuovo Sottosegretario alla cultura Santa Sede

“Passo il testimone con un certo sollievo, ma anche con una punta di nostalgia per un compito appassionato che mi ha permesso di vivere anni molto belli e relazioni con i confratelli gesuiti della redazione e di tutto il mondo – oltre 200 – che si sono impegnati a fare de La Civiltà Cattolica una rivista davvero speciale”. Con queste parole, Padre Antonio Spadaro ha salutato i lettori, dopo la notizia dell’avvicendamento con Padre Nuno da Silva Gonçalves, dal 1 ottobre, alla direzione della testata dei Gesuiti.

Dopo una direzione durata dodici anni, Spadaro ricoprirà dal 1 gennaio 2024 l’incarico di Sotto-Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede. Parlando della sua rivista, ha sintetizzato il senso di quella che è stata la sua missione nel mondo dell’informazione. “La nostra è una rivista giornalistica e non accademica. È di «opinione», e dunque opinabile. La cosa peggiore che possa capitare a una testata di questo genere è quella di non generare discussione, di lasciare indifferenti”.

La stessa visione Padre Spadaro l’ha esplicitata nel contributo che ha firmato per i sessant’anni dell’Adnkronos. “C’è un legame intrinseco tra gli avvenimenti che accadono nel tempo e loro narrazione, e qui si innesta il lavoro proprio di una agenzia, che richiede dai suoi giornalisti uno stile essenziale, sintetico, chiaro. La chiarezza espositiva fa parte integrante della comunicazione di una notizia. È quella che ritrovo nell’AdnKronos”. Altrettanto efficace un passaggio successivo. La sfida è “discernere la notizia e offrirla in modo da renderla oggetto di riflessione, valutazione, interpretazione. Un’agenzia di informazione come l’AdnKronos che ha 60 anni di storia alle spalle, ha una specifica responsabilità in questo senso, e così anche una esperienza importante per il giornalismo nel nostro Paese”.

Quindi, informazione al servizio della verità e della società. “Credo che l’augurio migliore che io possa fare al compimento dei 60 anni sia quello di favorire la costruzione di una vera cittadinanza. Attraverso l’informazione i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza per elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli. Viviamo in un mondo polarizzato, dove la notizia troppo spesso diventa pietra da scagliare contro l’avversario o mattone per consolidare un muro divisorio”.