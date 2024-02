L’invasione delle formiche di fuoco in Sicilia - Ascolta

È una delle specie invasive più pericolose al mondo. La formica di fuoco. Non soltanto morde. Punge anche e, il più delle volte, lo fa in gruppo. Originaria del Brasile, conosciuta anche come formica guerriera è arrivata per la prima volta in Europa. Dove? In Italia e da molto tempo. A settembre, una ricerca, pubblicata su 'Current Biology', guidata dall'Istituto spagnolo di Biologia evoluzionistica, e alla quale hanno collaborato anche l'Università di Parma e l'Università di Catania ha lanciato l'allarme su 88 formicai individuati nella provincia di Siracusa, nella Sicilia sud-orientale. Oggi, gli stessi autori di quello studio rivelano che la specie in questione è particolarmente pericolosa e di fatto ha colonizzato tutta la costa almeno dal 2017. Forse, addirittura, dal 1995.