L'Italia delle Regioni, Bardi: "Ci vediamo a Torino per il Festival"

“Ci vediamo a Torino per il Festival delle Regioni dal 30 settembre al 3 ottobre”. Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, evidenzia l’importanza del secondo appuntamento nazionale de 'L’Italia delle Regioni' organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si trasformerà anche, novità di quest’anno, in un 'Villaggio delle Regioni', all’insegna delle eccellenze territoriali nei luoghi simbolo della Storia d’Italia.

“La Basilicata – spiega Bardi - sarà presente a questa manifestazione come sempre per mettere in evidenza quelle che sono le best practices della nostra Regione, per far conoscere il nostro territorio e per dare un segnale importante delle cose che si stanno facendo, ma soprattutto dei programmi che si vogliono portare avanti nel campo dell’energia, del turismo e nel settore dell’agricoltura. Sono i punti di forza del nostro territorio, vogliamo farli conoscere, vogliamo far conoscere la Basilicata vogliamo che la nostra Regione, al pari delle altre, faccia grande il territorio nazionale, faccia grande l’Italia”.