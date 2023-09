L’Italia delle Regioni, c'è tempo fino al 22 settembre per 'Call for ideas'

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha protratto la data di presentazione dei progetti della 'Call for Ideas', rivolta agli under 30, per renderli co-protagonisti de 'L’Italia delle Regioni', manifestazione nazionale che si svolgerà̀ a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre. Non più il 15, ma fino al 22 settembre i giovani interessati potranno inviare una progettualità o un’idea innovativa in merito ai cinque temi chiave al centro dei tavoli di lavoro del Festival (sviluppo economico e infrastrutturale; difesa del territorio; assistenza alle persone; attrazione dei talenti; internazionalizzazione dei territori). Tutte le informazioni sono presenti sul sito: https://www.regioni.it/materie/italiadelleregioni/callforideas/