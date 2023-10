Ha preso il via a Torino la seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Occasioni come queste ci consentono di stare assieme e vedere quali sono i provvedimenti e le leggi che possiamo animare per rendere più produttivo il nostro intervento agli occhi del cittadino” afferma Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana.