L’Italia delle Regioni, Toti: "Importante momento di confronto"

“Torna l’Italia delle Regioni e torna questa volta a Torino per la sua seconda edizione dopo quella che abbiamo celebrato lo scorso anno a Milano e a Monza”. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, presentando la seconda edizione de 'L’Italia delle Regioni', che svolgerà quest’anno a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre.

“Sarà un’occasione – spiega Toti - per tutti i Presidenti di Regione, le Giunte regionali, i principali tecnici per fare il punto sul contributo che tutte le Regioni danno allo sviluppo, alla crescita del nostro Paese. Credetemi è uno sviluppo su cui tutte le Regioni si impegnano tanto, valorizzando le proprie peculiarità. Il fatto che si svolga a Torino la manifestazione fornisce l’occasione per fare un punto sulle infrastrutture in un momento fondamentale per questo Paese. Infatti, nella mia Regione ma anche nelle altre, si stanno mettendo a terra tutte quelle infrastrutture, tutte quelle grandi opere che serviranno a modernizzare e a rendere più competitivo e più comodo per i cittadini il nostro Paese. Basti pensare alla mia Regione, la grande diga, l’alta velocità che la lega al nord Italia".

"Il fatto che si svolga a Torino la farà ancora più interessante perché si svolge in un quadrante in cui passeranno importanti reti di collegamento per le nostre merci e per le nostre persone. Basti pensare all’incrocio tra il terzo valico dei Giovi, tra Genova, Milano e poi Torino e la Torino-Lione che poi è quel grande asse che porterà, speriamo, a guerra finita, fin verso l’Ucraina, a Kiev e ai grandi mercati dell’Europa orientale. Credo che sia un momento davvero importante per tutti noi – evidenzia Toti - accompagnato da un Villaggio delle Regioni dove ognuno di noi porterà anche il meglio delle nostre specialità e delle nostre particolarità enogastronomiche e dell’artigianato locale. Ci vediamo a Torino alla fine di settembre per questo importante momento di confronto”.