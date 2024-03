L’Oréal racconta il proprio ‘Sense of purpose’ al forum Pact4Future

Una campagna di comunicazione omincanale che punta i riflettori sulla brand identity e sui valori che guidano l’azione di L’Oréal. ‘Sense of purpose’, la prima campagna corporate promossa dal Gruppo leader mondiale nella cosmetica, è stata al centro dell’intervento di Steven Shiel, Special advisor to the Chief CA&E Officer L’Oréal, alla penultima delle quattro giornate di ‘Pact4Future - il futuro prende forma’, il forum internazionale organizzato da Università Bocconi e Corriere della Sera a Milano.