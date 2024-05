L’Oreal, Sobiecka: "Orgogliosi di essere partner del progetto. Siamo al fianco delle donne da 115 anni"

“Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di questo progetto perché L’Oreal si impegna a servizio della bellezza e delle donne da 115 anni e crediamo sia nostro dovere sostenere le donne in tutto sia per aiutarle ad avere successo nel mondo e per supportarle nei momenti di difficoltà e fragilità”. Sono le parole di Ninell Sobiecka, presidente e amministratrice delegata L’Oreal Italia, a margine della presentazione della mostra “Il diritto alla bellezza” realizzata dalla fotografa Silvia Amodio, una mostra fotografica dedicata a 23 donne con diagnosi oncologica, che L’Oreal ha inaugurato insieme a Corriere della Sera - Buone Notizie. Un progetto che nasce dalla precedente esperienza delle sfilate de “La Bellezza Ritrovata”, ma che quest’anno cambia format e si trasforma.