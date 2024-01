E' stato vinto a Milano il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, acquistato presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. I biglietti vincenti sono stati estratti sabato 6 gennaio 2024. E' finito invece in un'area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l'area 'Campagna Nord' a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8 (Dal primo premio al quinto, i 5 biglietti di prima categoria vincenti).

Biglietti vincenti di seconda categoria

Queste le le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023, del valore di 100mila euro ciascuno.

- P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA)

- M 245885 PIETRASANTA (LU)

- F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR)

- F 214883 TRIESTE (TS)

- D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

- I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

- I 257605 NAPOLI (NA)

- I 063968 PIACENZA (PC)

- N 200785 EBOLI (SA)

- L 207346 OTTAVIANO NA

- C 071644 CATANIA (CT)

- M 404056 ROMA (RM)

- P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

- M 462363 ROMA (RM)

- L 327933 SALACONSILINA (S)

Biglietti vincenti di terza categoria

- A 264449 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), valore 20.000,00

- L 409986 INDUNO OLONA (VA) 20.000,00

- L 023816 ROMA (RM) 20.000,00

- A 223260 BISCEGLIE (BT) 20.000,00

- AA 080693 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

- O 155163 FIUMICINO (RM) 20.000,00

- M 312885 VENEZIA (VE) 20.000,00

- Q 346157 BERGAMO (BG) 20.000,00

- N 115614 ROMA (RM) 20.000,00

- L 378561 APPIANO GENTILE (CO) 20.000,00

- D 374254 POMEZIA (RM) 20.000,00

- A 088298 CASTEL GANDOLFO (RM) 20.000,00

- L 359611 AVELLINO (AV) 20.000,00

- N 453132 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00

- E 022513 TORINO (TO) 20.000,00

- Q 345808 SETTIMO TORINESE (TO) 20.000,00

- C 231189 CANICATTI (AG) 20.000,00

- N 261872 TORINO (TO) 20.000,00

- G 118834 GUBBIO (PG) 20.000,00

- O 407067 ALBA (CN) 20.000,00

- A 090205 CERRETO GUIDI (FI) 20.000,00

- D 273195 TEANO (CE) 20.000,00

- E 269867 TORINO DI SANGRO (CH) 20.000,00

- L 312508 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00

- F 480687 LUCIGNANO (AR) 20.000,00

- M 213604 PALESTRINA (RM) 20.000,00

- L 122201 CIAMPINO (RM) 20.000,00

- O 281753 POLIGNANO A MARE (BA) 20.000,00

- I 481578 MATERA (MT) 20.000,00

- E 344888 PUTIGNANO (BA) 20.000,00

- O 296728 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

- M 032604 ACIREALE (CT) 20.000,00

- F 461944 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) 20.000,00

- D 093491 FERRARA (FE) 20.000,00

- L 472099 BOLOGNA (BO) 20.000,00

- N 192835 TORINO (TO) 20.000,00

- F 210841 VITERBO (VT) 20.000,00

- B 497332 BOLOGNA (BO) 20.000,00

- N 218485 ABANO TERME (PD) 20.000,00

- G 470029 ANZIO (RM) 20.000,00

- M 196146 SALERNO (SA) 20.000,00

- M 346643 ANAGNI (FR) 20.000,00

- N 467822 CASALECCHIO DI RENO (BO) 20.000,00

- AA 162343 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

- I 199602 ROMA (RM) 20.000,00

- M 033064 PISA (PI) 20.000,00

- O 426452 ANAGNI (FR) 20.000,00

- O 258200 GIULIANOVA (TE) 20.000,00

- G 356543 MILANO (MI) 20.000,00

- P 224834 TRENTO (TN) 20.000,00

- E 439348 NOGAREDO (TN) 20.000,00

- P 266680 MASSA (MS) 20.000,00

- P 323423 ALFONSINE (RA) 20.000,00

- O 153993 LUCIGNANO (AR) 20.000,00

- D 095900 GENAZZANO (RM) 20.000,00

- I 426626 CORDENONS (PN) 20.000,00

- A 342241 ROMA (RM) 20.000,00

- D 121287 GENOVA (GE) 20.000,00

- A 157000 PRATOVECCHIO STIA (AR) 20.000,00

- P 135632 ROMA (RM) 20.000,00

- C 388402 MANOPPELLO (PE) 20.000,00

- I 448243 MONCALIERI (TO) 20.000,00

- I 460285 ROMA (RM) 20.000,00

- M 150927 MONTE SANT ANGELO (FG) 20.000,00

- N 255409 MARTIGNACCO (UD) 20.000,00

- G 110860 ARCORE (MB) 20.000,00

- C 261746 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00

- O 215052 PADOVA (PD) 20.000,00

- D 490148 NAPOLI (NA) 20.000,00

- E 119075 BERZO DEMO (BS) 20.000,00

- G 316024 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) 20.000,00-

L 321371 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 20.000,00

- L 241266 ROMA (RM) 20.000,00

- E 420285 SIRACUSA (SR) 20.000,00

- M 390868 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 20.000,00

- C 435631 RUSSI (RA) 20.000,00

- L 109718 CAMAIORE (LU) 20.000,00

- E 395356 ROMA (RM) 20.000,00

- P 019785 CORSICO (MI) 20.000,00

- B 252747 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 20.000,00

- F 474922 NAPOLI (NA) 20.000,00

- L 480560 SEGRATE (MI) 20.000,00

- O 456038 SAVONA (SV) 20.000,00

- G 267764 CISMON DEL GRAPPA (VI) 20.000,00

- O 216677 MILANO (MI) 20.000,00

- C 242261 MILANO (MI) 20.000,00

- P 435202 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) 20.000,00

- I 439435 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00

- L 198328 MESSINA (ME) 20.000,00

- I 180609 PAGANI (SA) 20.000,00

- G 327866 FELTRE (BL) 20.000,00

- Q 422641 ANDRIA (BT) 20.000,00

- P 365467 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00

- G 146658 PORCIA (PN) 20.000,00

- P 435628 SANT ELPIDIO A MARE (FM) 20.000,00

- M 322554 PALERMO (PA) 20.000,00

- I 181405 CAMPAGNANO DI ROMA (RM) 20.000,00

- G 493623 MILANO (MI) 20.000,00

- M 298251 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) 20.000,00

- I 370631 ROMA (RM) 20.000,00

- P 149679 MILANO (MI) 20.000,00

- P 228891 ZOGNO (BG) 20.000,00

- B 297998 MILANO (MI) 20.000,00

- E 181781 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00

- I 146437 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

- N 118937 TORINO (TO) 20.000,00

- E 178346 PATERNO (PZ) 20.000,00

- O 018542 ROMA (RM) 20.000,00

- D 057135 MANFREDONIA (FG) 20.000,00

- B 195224 TRIGGIANO (BA) 20.000,00

- Q 218297 GENOVA (GE) 20.000,00

- D 173699 POTENZA (PZ) 20.000,00

- A 115822 VEROLI (FR) 20.000,00

- Q 325332 GIOVINAZZO (BA) 20.000,00

- I 248616 FIRENZE (FI) 20.000,00

- I 484994 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) 20.000,00

- O 437137 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 20.000,00

- M 127968 ROMA (RM) 20.000,00

- E 380689 RIONERO IN VULTURE (PZ) 20.000,00

- I 137649 PERUGIA (PG) 20.000,00

- G 260632 QUALIANO (NA) 20.000,00

- G 212679 ORVIETO (TR) 20.000,00

- D 054312 DRONERO (CN) 20.000,00

- D 370636 MELFI (PZ) 20.000,00

- G 170192 MILANO (MI) 20.000,00

- I 226966 TARSIA (CS) 20.000,00

- B 162554 ISEO (BS) 20.000,00

- L 134343 TREMESTIERI ETNEO (CT) 20.000,00

- P 461706 DESENZANO DEL GARDA (BS) 20.000,00

- D 264895 BOLOGNA (BO) 20.000,00

- B 438890 MILANO (MI) 20.000,00

- E 432953 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 20.000,00

- D 480838 BOLOGNA (BO) 20.000,00

- N 267458 CASTROCIELO (FR) 20.000,00

- D 090300 SAN SPERATE (SU) 20.000,00

- AA 142091 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

- F 246137 DELLO (BS) 20.000,00

- N 273507 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 20.000,00

- C 413887 FERNO (VA) 20.000,00

- E 433433 ROMA (RM) 20.000,00

- A 322564 COLOGNO MONZESE (MI) 20.000,00

- I 278021 GENOVA (GE) 20.000,00

- C 342387 ZOLA PREDOSA (BO) 20.000,00

- I 010136 GENOVA (GE) 20.000,00

- E 433637 BOLSENA (VT) 20.000,00

- N 330003 ORTONA (CH) 20.000,00

- A 267874 FIE ALLO SCILIAR (BZ) 20.000,00

- M 359207 GENOVA (GE) 20.000,00

- N 173560 CAVA DE TIRRENI (SA) 20.000,00

- Q 119149 ROMA (RM) 20.000,00

- N 164588 ANAGNI (FR) 20.000,00

- C 442499 SUSA (TO) 20.000,00

- L 005969 ROMA (RM) 20.000,00

- AA 244758 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

- C 162441 PRATO (PO) 20.000,00

- A 234095 VALLATA (AV) 20.000,00

- A 376576 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 20.000,00

- Q 276978 CARPI (MO) 20.000,00

- AA 388847 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00

- E 340357 LATINA (LT) 20.000,00

- A 087530 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00

- C 387081 VENEZIA (VE) 20.000,00

- L 309219 LUCCA (LU) 20.000,00

- P 322754 CICAGNA (GE) 20.000,00

- F 482517 NAPOLI (NA) 20.000,00

- F 086387 ROMA (RM) 20.000,00

- L 265551 PIETRASANTA (LU) 20.000,00

- N 286891 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00

- Q 105997 MILANO (MI) 20.000,00

- L 103271 ROMA (RM) 20.000,00

- E 179343 NIZZA DI SICILIA (ME) 20.000,00

- G 432683 PERO (MI) 20.000,00

- M 151763 VENEZIA (VE) 20.000,00

- F 303325 SOAVE (VR) 20.000,00

- B 309933 FAENZA (RA) 20.000,00

- I 333812 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 20.000,00

- A 442210 NAPOLI (NA) 20.000,00

- I 315503 SAN MINIATO (PI) 20.000,00

I 487038 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 20.000,00

G 243933 BARDONECCHIA (TO) 20.000,00

- E 151182 OLBIA (SS) 20.000,00

- I 189839 BIVONA (AG) 20.000,00

- P 259831 BERGAMO (BG) 20.000,00

- E 193423 SCILLATO (PA) 20.000,00

- I 288394 BOLOGNA (BO) 20.000,00

- E 123240 ROMA (RM) 20.000,00

- E 238958 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 20.000,00

- E 133245 MARGHERITA DI SAVOIA (BT) 20.000,00

- F 264882 MODUGNO (BA) 20.000,00

- C 228746 CISTERNA DI LATINA (LT) 20.000,00