Lucca Comics, venduti quasi 300mila biglietti. Il sindaco Pardini: "Cultura non deve dividere"

Nonostante 'Togheter - Insieme' sia il motto di quest'edizione del Lucca Comics & Games, l'appuntamento del 2023 - in programma da domani al 5 novembre- sembrerebbe più divisivo che mai. "Mi dispiace molto per questa situazione", spiega all'Adnkronos il sindaco di Lucca, Mario Pardini, commentando i recenti forfait all'evento, da Zerocalcare ad Amnesty International Italia, fino al giornalista e scrittore Luca Bottura, arrivati dopo aver saputo del patrocinio dell'Ambasciata Italiana d'Israele. "Il patrocinio è culturale - precisa il primo cittadino - e non prevede forme di retribuzione economica: deriva dal fatto che quest'anno il poster della manifestazione è stato fatto dai gemelli Hanuka, (Asaf e Tomer, ndr.), due artisti israeliani famosissimi - uno lavora negli Stati Uniti, uno in Europa - che, attraverso le loro opere portano messaggi di unità e inclusione, non certo di divisione".

"Non capisco come la cultura possa dividere", commenta ancora Pardini. "La manifestazione, l'organizzazione tutta, non intendono prendere nessuna posizione geopolitica, perché il Lucca Comics è un contenitore che promuove l'arte e che vuole e deve essere riempito dai partecipanti che sì, possono prendere posizione, esprimere le loro idee. Lo scopo dell'evento è quello di promuovere l'arte e l'arte, secondo me, è un ponte che unisce e non divide mai". Nonostante le polemiche, l'affluenza si preannuncia molto alta. "Siamo quasi in linea con lo stesso anno - riprende il sindaco - ad oggi sono stati venduti 294 mila biglietti, nel 2022 superammo i 300mila. Le edizioni passate, quelle prima del Covid, si aggiravano intorno ai 270 mila, quindi fare un salto del genere per noi è già un record, siamo molto soddisfatti".

Le misure di sicurezza si mantengono alte. "Sono in costante contatto con le forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione", spiega ancora Pardini. "Chiaramente il Lucca Comics è da sempre un momento di grande attenzione per la quantità di persone che ci sono, quest'anno il dispositivo è in linea con gli scorsi anni, probabilmente anche più rinforzato. So quanto sia efficiente la macchina che viene messa su ogni anno e quest'edizione non sarà sicuramente da meno, anzi. Come sindaco che sta per accogliere un pubblico di oltre 300mila persone paganti, più i curiosi che vengono a Lucca (quindi parliamo di diverse centinaia di migliaia di persone) ho piena fiducia nelle forze dell'ordine: siamo al lavoro per garantire a tutti la totale fruibilità della manifestazione in massima sicurezza".