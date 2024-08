Madonna di Trevignano, il Consiglio di Stato conferma lo sgombero: "Preclusa attività culto"

Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento comunale che disponeva lo sgombero e l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area in cui si radunavano i fedeli della Madonna di Trevignano. A darne notizia è il Comune ricordando il provvedimento in cui, stante l’abusivo esercizio di attività di culto sul terreno, nel territorio comunale, si intimava all’Associazione Madonna di Trevignano Ets, "la rimozione delle attrezzature all’uopo installate e l'interruzione di ogni attività di culto nonché l’acquisizione dell’area in questione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni, così come disposto dalla legge".

Tale termine è scaduto il 27 agosto scorso e come accertato dalla polizia locale il provvedimento è rimasto inottemperato. Pertanto, come disposto dal provvedimento che il Consiglio di Stato ha confermato, "accogliendo le richieste avanzate da questo Comune difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, ogni attività di culto è preclusa, le attrezzature verrano rimosse dal personale incaricato e l’area è acquisita al patrimonio comunale". “Abbiamo applicato la legge, assegnando all’associazione l’intero termine così come previsto dalla norma - ha dichiarato la sindaca di Trevignano Claudia Maciucchi - stante però, l’accertamento svolto dalla polizia locale, di inottemperanza, siamo già in piena attività per dare seguito a quanto già confermato e disposto dal giudice”. “L’associazione - ha aggiunto l’avvocato Pellegrino - avrebbe dovuto rispettare l’ordinanza comunale come richiede la legge. Ha invece preferito sfidare la legge e ora non può che subirne le conseguenze”.