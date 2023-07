Mafia: 28 luglio 1993, Roma non dimentica, una fiaccolata a mezzanotte nella capitale in ricordo di attentati e vittime

Roma non dimentica. Indetta una Fiaccolata a 30 anni dagli attentati alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro per venerdì 28 luglio promossa da Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma. Una fiaccolata di memoria e impegno "in ricordo di tutte le vittime delle mafie per rilanciare la lotta alla mafia che uccide la speranza, semina terrore e ruba il nostro futuro".

La notte del 28 luglio 1993 la mafia colpì nel cuore di Roma con due attentati che causarono 23 feriti e danni ingenti a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio in Velabro. Per non dimenticare quei drammatici momenti Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma promuovono Venerdì 28 luglio alle 00:04 (la notte tra il giovedì e venerdì) una fiaccolata di memoria e impegno con partenza San Giovanni in Laterano e arrivo a Piazza San Giorgio in Velabro.

Un attacco allo Stato, un attacco alla Chiesa. Un progetto mafioso di destabilizzazione del funzionamento delle Istituzioni democratiche e della vita civile del Paese. Una risposta all'invettiva contro i mafiosi pronunciata di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi ad Agrigento il 9 maggio del 1993 che anticipava le parole 'definitive' di 'scomunica' dei mafiosi da parte di Papa Francesco nella Piana di Sibari nel giugno 2104. (segue)

Cardinale De Donatis, 'Mafia espressione di cultura della morte'

"Sono trascorsi trent’anni dagli attentati terroristici a sfondo mafioso avvenuti in contemporaneità all’ingresso del nostro Vicariato e nella chiesa di San Giorgio in Velabro. Come Diocesi di Roma riteniamo sia fondamentale non dimenticare quanto accaduto. Infatti -dichiara il Cardinale Angelo De Donatis, vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma- il fenomeno mafioso, quale espressione di una cultura di morte, deve essere decisamente contrastato affermando il rispetto per la presidenza della Repubblica attraverso i principi della legalità".

La nostra società, a distanza di trent’anni dai fatti "di cui intendiamo fare memoria con il Comune di Roma e l’Associazione Libera, ha ancora oggi bisogno di essere risanata dalla violenza, dalla corruzione, dalle estorsioni, dal traffico illecito di stupefacenti e di armi, dalla tratta di esseri umani. A tale riguardo, è necessario incrementare le attività di tutela delle vittime, prevedendo assistenza legale e sociale di questi nostri fratelli e sorelle in cerca di pace e di futuro. In questo senso intendiamo ribadire la prossimità delle nostre comunità parrocchiali e del Vicariato di Roma a quanti patiscono situazioni di ingiustizia e invocano speranza per un mondo migliore".

"Quegli attentati- commenta Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera- furono la risposta di Cosa Nostra a una Chiesa che non taceva di fronte alle ingiustizie e alle violenze mafiose. Una Chiesa che in molte sue espressioni ha risposto positivamente in questi anni alle minacce e intimidazioni, mettendosi in gioco. E tuttavia permangono certi eccessi di prudenza, certe rigidità. Ecco allora la necessità di continuare a saldare Cielo e Terra, dimensione spirituale e impegno sociale, denunciando con parole e fatti conseguenti non solo le mafie ma tutte le forme di 'mafiosità' che spianano la strada al potere mafioso. È l’impegno a cui richiama Papa Francesco. Un Papa che, di fronte ai famigliari delle vittime, ha chiesto 'in ginocchio' ai mafiosi di convertirsi, poi ha denunciato la mafia come 'adorazione del male' e scomunicato i suoi membri e complici". (segue)

Sindaco Gualtieri, 'Esercizio della memoria è sempre necessario'

"A trent’anni dai vili attentati mafiosi a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, l’amministrazione di Roma- ricorda Roberto Gualtieri, sindaco di Roma- è qui a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. L’esercizio della memoria è sempre necessario, è un dovere morale e civile per impedire che il passato si ripeta, per tramandare alle giovani generazioni i valori sani della democrazia e per creare basi sempre più solide per il futuro. La società civile, con tutto il mondo dell’associazionismo cattolico e laico, si ribellò in modo compatto a quelle intimidazioni così efferate nei confronti della Repubblica e della Chiesa, facendo muro di fronte a quella violenza inconsulta, rafforzando quel movimento dal basso che ancora oggi dà i suoi frutti nella lotta alle mafie".

Libera ne è "l’espressione più evidente -prosegue Gualtieri- Il movimento di Don Ciotti non solo tiene vivo di generazione in generazione il sentimento di rifiuto verso qualsiasi forma di mafia, ma dimostra come la legalità porti benefici importanti ai territori e ai cittadini che li abitano. Una società sana genera economia sana, lavoro pulito e benessere collettivo, anche attraverso la restituzione dei beni confiscati alla collettività. La presenza compatta delle istituzioni, delle forze dell’ordine, di un’intera comunità alla fiaccolata è un segno tangibile del sostegno a tutte quelle realtà associative, donne e uomini, ragazze e ragazzi, che ogni giorno lottano contro il malaffare".

Con Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma hanno aderito alla fiaccolata Acli, Agesci, Comunità di Sant'Egidio, Azione Cattolica, Arci, Cngei, Legambiente, Cgil e Uil. Tante piccole luci attraverseranno le strade di Roma per ricordare tutte le vittime delle mafie e per dire Roma non dimentica e rilanciare la lotta alla mafia che uccide la speranza, semina terrore e ruba il nostro futuro e valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone.