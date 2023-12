Mafia, Foti (Fondazione Magna Grecia): "Mafie digitali più tecnologiche, legislatore arranca"

"In undici mesi abbiamo fatto un report in collaborazione con delle università americane e italiane. Quattro ricercatrici, utilizzando meccanismi di algoritmi, sono entrate nel cuore delle relazioni tra clan, dalle quali è venuto fuori un mondo virtuale parallelo a quello reale. Hanno come pubblico l'infinito. Le mafie sono sempre più digitali e tecnologiche e il legislatore ancora arranca”. Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, a margine del convegno 'Le mafie nell'era digitale' ce prevede due panel con studiosi, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine. "Noi oggi presentiamo un abstract dello studio che presenteremo ad aprile all'Onu - dice - sentirete delle cose straordinarie sull'utilizzo, ad esempio, del phishing, dei bitcoin, le criptovalute con le quali si negozia in altri paesi. E in tutto questo l'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante".