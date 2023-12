Mafia, Nicaso: "Oggi investe grazie a piattaforme clandestine, noi lenti nel cogliere cambiamenti"

"Le mafie si muovono sottotraccia e riescono a coniugare la realtà analogica con la virtualità digitale. Non sono più incompetenti come le avevamo immaginate, oggi investono e riescono anche a estrarre criptovalute, riescono a investire grazie a piattaforme clandestine di trading e grazie agli hacker informatici con i quali lavorano a stretto contatto, sono in grado di rastrellare denaro attraverso attività come il phishing". Lo ha detto Antonio Nicaso, giornalista, scrittore e studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso e docente della Queen University del Canada, a margine del convegno 'Le mafie nell'era digitale' organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Palermo. Si tratta di “reati in continua evoluzione – spiega Nicasio - che richiedono nuovi saperi e nuovi protocolli d’indagine".