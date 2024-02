Malattia del cervo zombie, Bassetti: "Simile al morbo della mucca pazza"

"Una malattia che fa dimagrire i cervi o le alci e poi hanno un atteggiamento da 'zombi' perché hanno problemi di deambulazione. Dove si è verificata, in Usa, non va mangiata la carne dei cervi"

La malattia del cervo zombie "potrebbe essere una patologia da prioni simile un po' a quella che noi conosciamo già come che il morbo della mucca pazza o sindrome di Creutzfeldt-Jakob. Una malattia che fa dimagrire i cervi o le alci che poi hanno un atteggiamento da 'zombi' perché hanno problemi di deambulazione. Dove si è verificata, in Usa, non va mangiata la carne dei cervi". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando quanto accaduto nel Nord America dove centinaia di cervi stanno cadendo vittime della patologia da deperimento cronico (Cwd), meglio nota come malattia del cervo zombie.

La malattia, che ha effetti mortali negli esemplari contagiati, è finita sotto i riflettori dei Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti. La malattia neurodegenerativa è stata individuata anche in Canada, dove ha colpito anche alci, e casi sono stati segnalati in Scandinavia e in Corea del Nord.