Maltempo a Brescia, 16enne uccisa da albero caduto in campo scout

La giovane si trovava a Codegolo, in Val Camonica. Il campo è stato evacuato

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

Dopo la forte ondata di maltempo di ieri, intanto è arrivato un nuovo e violento nubifragio nella notte a Milano. Intorno alle 4.00 del mattino un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è infatti abbattuto sul capoluogo lombardo scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi.