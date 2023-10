L'uomo, 59 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo: non sarebbe in gravi condizioni. Circa 50 le chiamate alla polizia locale per vento forte, rami caduti o pericolanti

Un albero è caduto in via della Magliana, a Roma, e nel crollo un motociclista di passaggio è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Marconi. L'albero, un platano, è caduto all'altezza del civico 86 di via della Magliana: il motociclista, un uomo di 59 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

A quanto si apprende, tuttavia, l'uomo non sarebbe fortunatamente in condizioni gravi ed è stato trasferito in codice rosso per la dinamica dell'incidente. Nel primo pomeriggio sono state diverse le segnalazioni alla polizia locale per alberi e rami caduti a causa del forte vento nella Capitale.

Sono intanto una cinquantina le chiamate arrivate alla polizia locale di Roma nel primo pomeriggio, per il forte vento nella Capitale e in particolare nelle zone dell'Eur, Tintoretto e sul litorale. Tra le segnalazioni arrivate quelle relative ad alberi e rami caduti o pericolanti.