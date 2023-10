Una bomba d'acqua e raffiche di vento si sono abbattute oggi, 24 ottobre 2023, su Roma in particolare nei quartieri Nord della capitale. Allagamenti e disagi si registrano in diverse zone da Labaro a Prima Porta fino Saxa Rubra e Grottarossa. Situazione difficile anche sul Grande raccordo anulare dove le auto per la scarsa visibilità hanno dovuto transitare con le quattro frecce accese.

Nel genovese 30 interventi dei vigili del fuoco

Continuano i disagi anche nel genovese dove per far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo che stanotte ha colpito la provincia di Genova, sono stati effettuati 30 interventi di soccorso dai vigili del fuoco. A Camogli sono state evacuate quattro persone da una casa allagata ed è stata interdetta la strada via Romana per il crollo di un muro di contenimento.

A Recco sono stati soccorsi alcuni automobilisti che erano rimasti bloccati nelle proprie autovetture per l'innalzamento del livello dell'acqua nel tratto autostradale immediatamente successivo al casello autostradale in direzione Livorno. Per il forte vento le squadre hanno operato a Chiavari e Lavagna per la messa in sicurezza di porzioni di tetto danneggiate, mentre nella stazione di Santa Margherita Ligure i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di una pensilina, fortemente danneggiata dal vento.