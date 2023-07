Maltempo con pioggia e grandine, mentre il caldo record diventa un ricordo: il meteo in Italia nelle prossime ore continuerà a colpire in particolare il Nord. Le precipitazioni violente, con grandinate da record, sono in agguato per colpa delle supercelle. Come spiega ilmeteo.it, si tratta di enormi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km: all'interno è individuabile una zona di bassa pressione, il mesociclone. L'aumento della temperatura, come quello registrato in questio periodo di luglio, provoca un aumento di umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera favorendo appunto lo sviluppo dui supercelle, capaci di scatenare eventi meteo estremi: in questa categoria rientrano le precipitazioni con 'chicchi' di grandine di diametro superiore ai 5-6 centimetri. Le violente precipitazioni che hanno colpito Milano e la Brianza rischiano di non rimanere fenomeni isolati. L'aria più fresca arrivata dal Nord Europa ha causato temporali che hanno investito Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Le supercelle, ora, minacciano Veneto e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni diretti dalle Prealpi Venete e dal Trentino verso le pianure adiacenti.

Il peggioramento del quadro meteo sarà accompagnato da forti raffiche di vento. L'evoluzione della situazione a Nord sarà caratterizzata da un netto calo delle temperature che coinvolgerà anche gran parte del Centro e del Sud. Il caldo resisterà in parte in Calabria, Sicilia e Sardegna.