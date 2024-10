Allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna e Puglia e gialla in 12 regioni

Il maltempo non concede tregua e in Emilia Romagna anche oggi, venerdì 4 ottobre, scatta l'allerta rossa in un quadro meteo generale ancora complesso dal Nord a Roma. Il rischio nubifragi caratterizza le prossime ore soprattutto nel Settentrione dalla mattina. La pioggia si sposterà verso il Centro interessando Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Nel corso della giornata, attenzione in Puglia per il rischio temporali: scatta l'allerta arancione. Il calo delle temperature favorirà l'arrivo della neve sulle alpi del Triveneto a partire dai 1500 metri. Sugli Appennini del Centro, neve a 1800 metri.

Emilia Romagna, allarme non cessa

Riflettori puntati soprattutto sull'Emilia Romagna, dove oggi scatta l'allerta rossa per rischio idraulico in alcuni settori - Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola - dopo il maltempo delle ultime ore. L'allerta è arancione nella Pianura reggiana, nella Pianura modenese, nella Pianura reggiana di Po e nelle zone della, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Il comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna,a emesso un'ordinanza di evacuazione in via precauzionale nelle località di Traversara, Borghetto Traversara e Boncellino, area via Muraglione, nella zona di rischio interna al perimetro di 1 km circa dall'asta fluviale del fiume Lamone. Le persone evacuate sono circa 850. Il centro di Bagnacavallo viene invece ritenuto al sicuro. In totale, le persone evacuate nella provincia di Ravenna sono circa 2mila.

Per il rischio idrogeologico valutata inoltre allerta arancione su parte di Veneto, Emilia-Romagna e Puglia, che è alle prese con l'allerta arancione per i temporali. L'allerta gialla, tra rischio idraulico e temporali, coinvolge 12 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Previsioni meteo del weekend

La situazione meteo dovrebbe migliorare nel weekend, almeno su parte dell'Italia. Il primo fine settimana di ottobre vedrà il nostro Paese diviso in due da una linea obliqua Napoli-Rimini: sotto questa retta immaginaria ci saranno piogge e nuvoloni, sopra questa linea splenderà il sole. La tendenza per la prossima settimana vedrà poi una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico tra martedì e mercoledì.