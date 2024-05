Ancora maltempo sulla Lombardia: la Protezione civile ha diramato a partire dalla sera di oggi un'allerta arancione per rischio temporali e una gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per vento forte in diverse zone della Regione, incluso il nodo di Milano. Precipitazioni intense sono previste in serata a partire dalle zone occidentali di alta pianura e prealpine, con picchi di pioggia tra i 40 e i 70 millimetri nelle 12 ore.

Tra la notte e la mattinata di domani - si legge nell'allerta di Protezione civile - "si manterranno condizioni marcatamente instabili sul territorio, con precipitazioni diffuse e intense a carattere di rovescio o temporale in veloce spostamento dalle zone occidentali prealpine e di pianura verso quelle centrali e orientali". Nelle prime 12 ore di venerdì sono possibili picchi isolati di precipitazione tra 50 e 100 mm sulle pianure e sulle zone prealpine, con cumulate maggiori attese sulle zone orientali. Nel corso della mattinata i fenomeni saranno in attenuazione sulle zone occidentali mentre su quelle centro-orientali saranno ancora insistenti nel pomeriggio, fino a esaurirsi entro sera.

Sulla tutta la regione - fa sapere il bollettino meteorologico diffuso da Arpa Lombardia - il tempo resterà a tratti perturbato fino a venerdì sera o alle prime ore di sabato. Per il resto del fine settimana, è previsto tempo anche soleggiato ma fortemente variabile, con una possibile pausa nelle precipitazioni estese fino a domenica mattina. Tra domenica pomeriggio e le prime ore lunedì una nuova fase perturbata interesserà tutta la regione, ma sarà più rapida e meno intensa della precedente; nella seconda parte di lunedì e nella giornata di martedì variabilità con debole instabilità su Alpi e settori orientali.