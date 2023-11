Chiuso il Parco di Monza, dove il fiume Lambro è già esondato in qualche punto

Aumento significativo dei livelli di Lambro e Seveso oggi a Milano a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia e buona parte dell'Italia. "Le forti e persistenti piogge di adesso e stanotte (non previste da Centro funzionale di Regione Lombardia) e fuori da allerta, stanno provocando un aumento significativo dei livelli di Lambro e Seveso a Milano", ha reso noto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli.

"Meno male che stanotte abbiamo deciso di tenere ancora fuori le comunità del Parco Lambro - osserva Granelli - e che la vasca di Milano del Seveso è pronta ad accogliere acqua se i livelli continuano a salire. Massima attenzione". Ieri pomeriggio il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di ieri e oggi.

Intanto il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, "con un'ordinanza contingibile e urgente" ha disposto la chiusura del Parco di Monza, dove il fiume Lambro è già esondato in qualche punto tra cui il 'ponte delle catene' e la 'valle dei sospiri'. Il picco di piena del Lambro a Monza è previsto intorno alle 12.

Mentre la Protezione Civile di Monza è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del Lambro, la situazione resta di allerta e al momento non vengono segnalate criticità di rilievo.