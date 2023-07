Il volo DL185 era diretto a New York, ma è dovuto atterrare in sicurezza a Fiumicino

Maltempo a Milano, il volo DL185 operato da Delta Airlines, partito dalla città e diretto a New York JFK, è stato dirottato su Roma dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo. Il volo è atterrato in sicurezza a Fiumicino e i passeggeri sono sbarcati normalmente. A comunicarlo è la compagnia statunitense. "L'aereo - riferisce Delta- ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale. Delta si scusa per il ritardo del viaggio dei nostri clienti. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra priorità numero uno".