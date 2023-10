Il maltempo flagella parte dell'Italia tra temporali, allagamenti e raffiche di vento. Oggi, martedì 31 ottobre, scatta quindi l'allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico, arancione in sei regioni tra cui Emilia Romagna, Liguria e Lombardia e gialla in 11 tra cui il Lazio. Ecco, nel dettaglio, quali sono e perché i territori interessati dalle criticità rilevate dal Dipartimento della Protezione civile che ha diramanto l'allerta.

Allerta rossa

Elevata criticità per rischio idrogeologico in Veneto (Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano)

Allerta arancione

Moderata criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna (Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense)

Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia)

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna)

Moderta criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese)

Friuli Venezia Giulia (Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene)

Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante)

Lombardia (Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche)

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto( Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini)

Allerta gialla

Ordinaria criticità per rischio idraulico in Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese)

Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene)

Lombardia ( Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche)

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro)

Campania (Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento)

Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola)

Lazio (Bacino del Liri, Aniene)

Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante)

Lombardia (Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale)

Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro)

Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio)

Umbria (Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere)

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo (Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro)

Emilia Romagna (Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese)

Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia)

Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro)

Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano)

Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro)

Toscana (Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio)

Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna)