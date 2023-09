Il maltempo domina oggi sull'Italia - con pioggia, vento e grandine - e la giornata di venerdì 22 settembre è segnata dall'allerta meteo arancione in Lombardia, con misure annunciate a Milano, e allerta gialla su altre 11 regioni per pioggia e vento che lasceranno il segno da Nord al Centro. L'elenco comprende Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo.

ALLERTA METEO ARANCIONE A MILANO E IN LOMBARDIA

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali e di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico, a partire dalla mezzanotte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi sul territorio della città di Milano.

A Milano, come prevede un'ordinanza del sindaco fino al 30 settembre, durante le allerta meteo sono chiusi i grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento.

VENETO, RIFLETTORI SU VENEZIA

Ombrelli aperti in Veneto, con attenzione particolare a Venezia. La Protezione civile fa scattare l'allerta meteo per possibilità di temporali anche associati a fenomeni intensi (forti raffiche di vento e rovesci).

MALTEMPO AL CENTRO, ALLERTA IN TOSCANA

L'estate finisce anche al Centro dell'Italia. In particolare, maltempo in arrivo in Toscana, con pioggia attesa sulla regione e conseguente allerta gialla. I temporali si scateneranno inizialmente sulle zone nord-occidentali per poi spostarsi nel pomeriggio su resto della Toscana. Sono possibili anche colpi di vento e grandinate. Mare molto mosso soprattutto lungo la costa nord.

PIOGGIA NEL LAZIO, ALLERTA GIALLA PER ROMA E REGIONE

Quadro simile scendendo nel Lazio: ''L'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di venerdì 22 settembre e per le successive 18-24 ore". Per tutto il giorno sono attese precipitazioni anche intense, con il rischio di grandine e forti raffiche di vento.