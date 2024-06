Frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e esondazioni dei torrenti principali a causa del maltempo che si è abbattuto nella vallata di Cogne, con piogge molto forti a carattere temporalesco che stanno colpendo tutta la Valle d'Aosta. Numerosi sono i dissesti segnalati.

In particolare a Cogne, sono caduti oltre 90 mm di pioggia in sei ore e si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche. Considerato che i fenomeni meteorologici non si esauriranno prima delle prime ore della giornata di domani, il livello di criticità idrogeologica è stato innalzato ad arancione, a quanto informa il bollettino aggiornato del centro funzionale della Valle d'Aosta.