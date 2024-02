Dopo quasi tre settimane dominate dall’alta pressione subtropicale, arriva sull'Italia il ciclone Pulcinella che porterà un forte maltempo per tutto il Carnevale. Da domani, giovedì 8 febbraio, si cambia dunque per passare a una fase pienamente autunnale con tanta pioggia e vento.

Dopo le ultime piogge registrate tra il 17 e il 20 gennaio, l’anticiclone subtropicale ha portato giornate primaverili con massime fino a 24-26 gradi in Piemonte e Valle d’Aosta (complici i venti di Foehn) e picchi di 25°C diffusi sulle Isole Maggiori ricorda iLMeteo.it In tutto questo contesto anticiclonico non sono mancate le nebbie in Val Padana e forti inversioni termiche, con periodi più caldi in montagna che in pianura: lo zero termico ha infatti raggiunto a più riprese la quota di 3500 metri, valore tipico di fine giugno.

Anche oggi, mercoledì 7 febbraio, il clima sarà caratterizzato da momenti soleggiati a carattere sparso in un contesto molto variabile. Al centro-sud il sole accompagnerà la giornata con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria, Sardegna e Puglia. Con il ciclone 'Pulcinella', denominato così vista la coincidenza temporale della sua azione con il periodo Carnevale, da domani arriveranno dunque pioggia, vento e neve. Il vento principale sarà lo Scirocco quindi ci attendiamo temperature ancora miti, con la neve che cadrà solo sulle Alpi oltre i 1500 metri; sugli Appennini la neve sarà ancora un miraggio, purtroppo la pioggia cadrà anche sulle cime più alte. Il clou del peggioramento è previsto però venerdì e, soprattutto, nel weekend.

Oggi, mercoledì 7 febbraio - Al nord: nubi basse; pioviggine in Liguria e sul Friuli. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibile pioviggine, più stabile sulle adriatiche. Al sud: poche nubi con massime ancora oltre la media del periodo.

Domani, giovedì 8 febbraio - Al nord: cielo spesso coperto, piogge deboli in serata al Nord Ovest. Al centro: nuvoloso sulle tirreniche con possibili piovaschi (ma solo al mattino), poi tutto sole. Al sud: soleggiato.

Venerdì 9 febbraio - Al nord: piogge via via più diffuse. Al centro: piogge in arrivo su Toscana e Umbria. Al sud: soleggiato, qualche nube in più in Campania.

Tendenza: weekend con il ciclone Pulcinella e maltempo generale.