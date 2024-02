Il maltempo torna a flagellare l'Italia e in particolare in Veneto, dove domani, 28 febbraio, la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo rossa. E proprio a Vicenza è stata diramata l'ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per mercoledì.

La decisione, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, spiegano dalla Protezione Civile, è stata presa a scopo precauzionale al fine di non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso. Scuole chiuse, oltre a Vicenza, anche a Longare, Grumolo delle Abbadesse, Nanto, Castegnero, Torri di Quartesolo e Quinto Vicentino.

A questo proposito il centro operativo comunale chiede alla cittadinanza di limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell'emergenza. Stabilita, inoltre, la chiusura dei due centri diurni socio sanitari e dei centri di aggregazione sociale nei quartieri.