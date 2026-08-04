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Mamma e figlia trovate morte a Cormons, in casa grosso quantitativo di farmaci

Tragedia a Cormons, dove i corpi di una donna di 66 anni e della figlia di 44 sono stati trovati senza vita. A dare l'allarme un parente. Secondo i primi accertamenti, sarebbe escluso l'intervento di terzi.

04 agosto 2026 | 13.34
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Due donne sono state trovate morte nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto nella loro abitazione di Cormons (Gorizia). Si tratta di Giuliana Scoda, 66 anni, e della figlia, Daniela Culiberti, di 44. La scoperta è stata fatta da un parente – probabilmente l’altro figlio - che ha allertato i soccorsi.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Gradisca d’Isonzo, che hanno avviato gli accertamenti coordinati dalla Procura di Gorizia. Fonti investigative hanno confermato all’Adnkronos che al momento è esclusa la responsabilità di terzi. Nell’abitazione delle due sarebbe, infatti, stato rinvenuto un grosso quantitativo di farmaci e al momento l’ipotesi privilegiata è che le due donne abbiano agito in autonomia.

La 66enne era costretta a letto da una malattia invalidante ed è possibile che la figlia abbia somministrato alla madre dei farmaci e poi li abbia assunti lei stessa. Ma conferme potranno arrivare solo al termine dell'autopsia e degli accertamenti tossicologici.

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tragedia morte farmaci autonomia
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