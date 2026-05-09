“Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo”. È quello che la principessa del Galles Kate Middleton ha scritto in due lettere, indirizzate alla 33enne Claudia Zanir, in risposta ad altrettante missive. Come riporta l’Arena di Verona, la giovane mamma di Santo Stefano di Zimella nel Veronese, nell'agosto scorso ha scoperto di avere un tumore e ha pensato di scrivere a Kate Middleton una prima volta "dato che ci era passata prima di me, anche lei da mamma". Poi una seconda volta a novembre, dopo l'intervento, e la principessa del Galles le ha risposto di nuovo incoraggiandola ulteriormente.

Il desiderio di incontrarla

La vicenda è stata raccontata dalla stessa Zanir perché il 6 maggio scorso, all’annuncio del viaggio della principessa inglese a Reggio Emilia, anche la 33enne ha potuto finalmente suonare la campana della Bell ceremony (quella del fine cura) che lei stessa aveva fatto installare nel reparto oncologico dell’ospedale di San Bonifacio. Ora la mamma veronese ha chiesto al Comune di Reggio Emilia di poter essere presente alla visita della principessa, prevista in città mercoledì e giovedì della prossima settimana.