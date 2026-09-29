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Mammi (Regione Emilia-Romagna), 'Nostre 46 Dop e Igp patrimonio economico e culturale'

29 settembre 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Emilia-Romagna vanta il più alto numero di prodotti Dop e Igp a livello europeo: in media ne abbiamo ben 46". Denominazioni che per la regione rappresentano "un grande patrimonio economico, con 4 miliardi di euro di valore e decine di migliaia di posti di lavoro, ma soprattutto un grande patrimonio culturale. Fa molto piacere che questo progetto", il panino 'Piacenza 1714' lanciato da Autogrill, "consenta di far conoscere queste eccellenze a tanti cittadini che viaggiano sulle autostrade". Sono le parole di Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna, all'incontro, svoltosi a Piacenza, durante il quale è stato presentato l'ultimo panino della selezione 'Origini Edition'. Un progetto continuativo attraverso il quale Autogrill, parte di Avolta, celebra i prodotti Dop e Igp, simbolo della qualità italiana.

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