Manfredi fine hotels, a Roma punta sul restau e il roofbar del Rhinoceros

Ormai entrato nell'immaginario dei romani e nelle mappe dell'arte contemporanea della capitale, il palazzo della Fondazione Rhinoceros voluta da Alda Fendi nel cuore del Velabro poco dopo il teatro Marcello si apre a una nuova vita 'mondana' che trova il suo cuore nel rooftop dalla vista mozzafiato sui tetti e sui resti della Roma antica. Artefice è una catena bandiera del made in Italy nell'arte del ricevere, la Manfredi Fine Hotels Collection, di proprietà dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi. Il gruppo ha acquisito la gestione di Rhinoceros 'Le Restau & RoofBar' per farne uno spazio gastronomico e dedicato all'arte del buon cocktail che ha aperto alla fine di maggio e che ora si lancia ufficialmente nella dolce vita romana da qualche tempo tornata all'effervescenza del passato: il tutto sotto la supervisione dell’Executive chef Giuseppe Di Iorio del ristorante Aroma (1 stella Michelin).

"Questo primo periodo di rodaggio ci sta dando un ritorno positivo - racconta la giovane Giorgia Ceglia Manfredi, che per il gruppo familiare segue gli eventi speciali - puntiamo su una clientela che ritorni, si affezioni, sia per la parte mixology sia per quella della cucina: anche qui abbiamo puntato su un approccio tradizionale ovviamente con un tocco di contemporaneità; quello che vogliamo proporre è un autentico made in Italy accompagnato da una cura particolare del cliente che è probabilmente quel tocco in più che caratterizza catene italiane come la nostra rispetto ad altre internazionali".

Il concept che guida tutte le proprietà della Manfredi è “the View”, la vista sugli scenari unici della Grande Bellezza italiana, da Capri, con gli iconici Faraglioni, a Roma con il Colosseo e la nuova location la cui visuale spazia sul Palatino e sul Circo Massimo. Nel cuore della Città eterna, sorgono anche Palazzo Manfredi Small Luxury Hotel, dimora storica all'angolo sulla via Labicana con vista sul Ludus Magnus e sul Colosseo, e il suo stellato Aroma RoofTop Restaurant. A Capri c'è il Punta Tragara Small Luxury Hotel. Disegnata da Le Corbusier, la villa ospita il ristorante stellato Le Monzù mentre nel borgo, a due passi dalla celebre Piazzetta, il Gruppo conta il ristorante Mammà, oggetto di recente di un restyling d'autore.

Ora la vicenda romana del gruppo punta su Rhinoceros, uno spazio che essendosi affermato nell'arte non aveva ancora trovato una identità sul fronte del gusto: il centro della nuova proposta è la terrazza a due livelli dove sul primo il Lounge bar del Rhinoceros diventa il regno della mixology, di cui è protagonista il bar manager Christian Comparone, che per il palazzo restaurato da Alda Fendi ha pensato una collezione dedicata ai vari tipi di rinoceronti ancora viventi, dall'indiano a quello bianco, secondo un gioco di apparenze che sorprendono per accostamenti e sapori. Nell’interior design firmato Giorgia Dennerlein di Loto AD Project, c'è una nuova identità di terrazza e altana (al piano superiore) che si inserisce nel minimalismo ma vuole anche stemperare il rigore della struttura restaurata dall’archistar francese Jean Nouvel, che ha volutamente lasciato una patina di 'non terminato' leggermente fané al palazzo la cui torre risale al 1600.

Sulla sommità del palazzo ecco l’altana, affaccio altissimo e diretto sulla Roma Antica: i tetti spioventi e le terrazze delle esclusive dimore del centro storico fanno da cornice alla Basilica di Sant’Anastasio al Palatino. Dal lato opposto, si ammirano i diversi volti delle architetture romane dai Templi di Vesta ed Ercole Vincitore, alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin (raro esempio dell’architettura del XII secolo a Roma) a pochi passi dal Tevere e, sullo sfondo, le cupole della Sinagoga e di San Pietro. Al piano sottostante, i rinoceronti in versione pixelata in bianco e nero e due ambienti “en plein air”: il primo, riservato al ristorante, dove lo chef resident è Alessandro Marata, il secondo dedicato al cocktail bar che si compone di un lungo bancone, color rosso laccato, con una scaffalatura tono su tono per tenere gli spirits in bella mostra.

Non manca, infine, il ristorante interno, dove si intravedono dalla finestra l'Arco Quadrifronte detto di Giano, il Campidoglio, San Teodoro. Una saletta arredata con dei tavoli neri con una pennellata rossa, fa compiere un salto indietro nel tempo, quando si ammirano le pareti con pietra e mattoni, che ricordano la tecnica di costruzione degli antichi romani dell’opus mixtum, che consisteva nel raggruppare nello stesso lavoro vari tipi di muratura. Un contesto urbano immerso nel passato ma che con i suoi segni iper contemporanei (come impianti a vista, pannellature d’acciaio e strutture in cemento) punta al futuro come del resto nella filosofia di Rhinoceros.