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Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video

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24 ottobre 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
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I manifestanti milanesi che da Lanza si sono mossi in corteo verso il centro, una volta in piazza della Repubblica hanno preso di mira alcuni cartelloni elettorali della Lega. Con molta fatica e arrampicandosi sul palo di sostegno hanno tentato di buttar giù uno striscione in plastica: dopo vari tentativi da parte di alcuni, prima provando a dargli fuoco con un accendino, poi a tagliarlo con delle forbici, sono riusciti a buttarlo giù. Un esito accolto da applausi e accompagnato da insulti per il leader del Carroccio Matteo Salvini.

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