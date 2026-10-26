Mantovani (Comune di Milano): "'Strani Animali e altre storie' invoglia alla lettura"

"Una volta fatto il passaggio alla lettura, si scopre il piacere di leggere e il tempo vola. Credo che la lettura piacevole, fatta prima da un adulto, sia una grande possibilità per aiutare i bambini e leggere". Il libro 'Strani Animali e altre storie' "offre ai bambini la possibilità che un adulto, un genitore o magari una maestra a scuola, doni loro piacere leggendolo". Lo ha detto Susanna Mantovani, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Milano, intervenendo nel capoluogo lombardo alla presentazione del nuovo volume della collana 'Segni e Storie', promosso dall'Associazione Alimenta l'Amore Ets e da Coop Lombardia. Il libro è disponibile in tutti i punti vendita Coop Lombardia. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Soleterre per sostenere progetti di oncologia pediatrica in Italia.