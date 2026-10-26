circle x black
Cerca nel sito
 

Mantovani (Comune di Milano): "'Strani Animali e altre storie' invoglia alla lettura"

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una volta fatto il passaggio alla lettura, si scopre il piacere di leggere e il tempo vola. Credo che la lettura piacevole, fatta prima da un adulto, sia una grande possibilità per aiutare i bambini e leggere". Il libro 'Strani Animali e altre storie' "offre ai bambini la possibilità che un adulto, un genitore o magari una maestra a scuola, doni loro piacere leggendolo". Lo ha detto Susanna Mantovani, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Milano, intervenendo nel capoluogo lombardo alla presentazione del nuovo volume della collana 'Segni e Storie', promosso dall'Associazione Alimenta l'Amore Ets e da Coop Lombardia. Il libro è disponibile in tutti i punti vendita Coop Lombardia. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Soleterre per sostenere progetti di oncologia pediatrica in Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza