“Sono a casa, sto bene. Sto recuperando energie, forze. Dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane e quindi il recupero sta andando bene”. Così Marco Cappato in un video pubblicato su Youtube dopo il malore che lo ha colpito. E dopo aver ringraziato tutte le persone che gli hanno scritto negli ultimi giorni e il personale dell'ospedale Parini di Aosta, dove è stato ricoverato, il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans ha sottolineato: "Sto recuperando le energie perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte e le battaglie dell’associazione Luca Coscioni, di Eumans”.

