Arrestato in Spagna anche il braccio destro del boss Gianluigi Troiano

E' stato arrestato in Francia Marco Raduano, 40 anni di Vieste, boss della mafia garganica che era evaso quasi un anno dal carcere di massima sicurezza di Badu' e Carros, in provincia di Nuoro in Sardegna. L'uomo era riuscito a fuggire utilizzando il classico lenzuolo annodato e calandosi lungo le mura del penitenziario. Le immagini della sua fuga erano state riprese da una telecamera.

Arrestato in Spagna anche Gianluigi Troiano, considerato dagli inquirenti il braccio destro di Raduano.