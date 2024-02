Dopo Eraclea Minoa, Zingarello, il Caos e San Leone, Mare Amico lancia un allarme erosione costiera anche per la spiaggia di Fondachello-Plaia a Licata, nell'Agrigentino. "La causa scatenante - scrive l'associazione - è probabilmente il porto di Licata che in questi ultimi anni sta facendo arretrare la costa sottoflutto di diversi metri. Sono state già distrutte diverse case ed altre rischiano di finire in mare, ma anche la strada è a serio rischio di crollo".