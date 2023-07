Un bambino di 6 anni è morto questa mattina nel mare di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime informazioni sarebbe annegato probabilmente a seguito di un malore. Il piccolo, residente a Trinitapoli, si trovava a Margherita di Savoia per un campo estivo. Al momento del malore e dell'annegamento era in acqua. Inutili i soccorsi del 118.