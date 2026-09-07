Momenti di paura a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove un giovane extracomunitario ha cominciato a colpire le auto in transito. Di fronte alla reazione di alcuni passanti che cercavano di bloccarlo, l'uomo ha tentato di usare l'arma impropria anche nei loro confronti riuscendo in un'occasione a colpirne uno. I cittadini sono riusciti a bloccarlo, a raggiungerlo con pugni ripetuti e qualche calcio nel tentativo di disarmarlo. Infine lo hanno placcarlo e gli hanno tolto l'arma. Le immagini, circolate sui social network, sono state condivise anche dal ministro Salvini che scrive: "Inaccettabile. Solidarietà ai feriti e un plauso ai cittadini intervenuti per fermare la minaccia. Ti piace prendere a sprangate auto e passanti? Allora vai a farlo al tuo Paese. Biglietto di sola andata. Subito".