Marzetti (Comitato media e minori): "Progetto nelle scuole per capire gli adolescenti"

Conoscere e capire il pensiero degli adolescenti per aiutarli a comprendere se stessi e ciò che significa rispetto dell'altro: è l'obiettivo del progetto illustrato all'Adnkronos da Jacopo Marzetti, presidente del Comitato media e minori, che potrebbe chiamarsi 'Parlare e capire'. "Come possiamo capire i problemi e risolverli se non conosciamo il loro modo di vedere le cose? - sottolinea Marzetti - Bisogna patire dalle basi: come possiamo costruire un palazzo se non conosciamo le fondamenta?".

"Si parla tanto in questi giorni di inasprimento delle pene oppure un'ottica formativa all'interno delle scuole. Il mio presupposto è di partire invece dal comprendere quello che è il pensiero e le volontà degli adolescenti. Il mio progetto prevede che nella prima settimana di scuola, in tutte le scuole di ordine e grado, venga chiesto agli studenti un elaborato scritto che abbia come argomento 'Che cosa è per me l'amore, l'amicizia e il rispetto del prossimo'". Marzetti spiega ancora che il progetto prevede che "questi elaborati vengano letti singolarmente tra il corpo docenti e la famiglia del minore. E ancora, come presidente del Comitato media e minori propongo che nelle settimane seguenti, ogni programma televisivo legga un elaborato dei ragazzi e dedichi così ampi spazi agli adolescenti e alle loro problematiche".

Lo scopo è "quello di comprendere il pensiero dei ragazzi oggi, in base anche alla fascia di età, - spiega ancora Marzetti - ed anche di poter segnalare ad opera dei docenti eventuali problematiche che si evincono dall'elaborato oltre a quello di permettere a noi adulti di imparare qualcosa in merito alle necessità dei ragazzi. Ne abbiamo veramente bisogno. Un progetto che aiuterebbe anche i docenti a comprendere ed aiutare i giovani in difficoltà. Per le adesioni al progetto, per scuole, famiglie e quanti altri vogliono contribuire si può scrivere alla mail dedicata: comitato.minori@mise.gov.it. Io e i miei collaboratori siamo pronti a partecipare a incontri nella scuole per approfondire l'argomento".