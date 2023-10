Una donna è morta nello schianto dell'elicottero precipitato al confine tra le province di La Spezia e Massa Carrara oggi 27 ottobre 2023. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. La donna era ai comandi del velivolo privato.

L'elicottero civile, di proprietà di un'azienda privata della Valtellina che si occupa di servizi di trasporto, è precipitato, prendendo fuoco, in località Fontia (Carrara), intorno alle 13.30 di oggi, in una zona boschiva al confine fra Toscana e Liguria, tra le province di Massa Carrara e La Spezia.

A bordo c'era solo la pilota, Naomi Maiolani, 28 anni, residente a Faenza (Ravenna), che è morta sul colpo. Il corpo carbonizzato della vittima è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai tecnici del soccorso alpino quando hanno rimosso la carcassa del velivolo, subito dopo lo spegnimento dell'incendio.

Maiolani era ai comandi dell'elicottero modello AS350B3 Ecureuil partito dalla Sardegna in mattinata ed aveva effettuato uno scalo tecnico all'isola Elba, sembra per il rifornimento, e stava rientrando nel nord Italia, a Sondrio, la base della ditta per cui la giovane lavorava.

I carabinieri, su ordine della Procura di Massa, che ha aperto un fascicolo, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificando anche se compatibile eventualmente con il maltempo. Nella zona al momento dell'incidente era in vigore un'allerta arancione e c'era vento molto forte. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito uno strano rumore, poi un'esplosione e infine di aver visto una colonna di fumo dopo che il velivolo era precipitato.

Dopo il rinvenimento del corpo della pilota, il personale dei vigili del fuoco insieme a quello del soccorso alpino hanno provveduto al trasporto a spalla su barella dal bosco fino alla strada più vicina; poi il cadavere è stato affidato al personale preposto al trasporto in obitorio. La Procura disporrà l'autopsia.

Diplomata all'Istituto Tecnico Aeronautico 'Francesco Baracca' di Forlì, Naomi Maiolani aveva studiato all'Università di Bologna, dopo di che ha iniziato a lavorare nell'aviazione civile, la sua grande passione fin da ragazzina.