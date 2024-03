Massoneria, cambio al vertice del Goi: domenica le votazioni per il nuovo Gran Maestro

Cambio al vertice del Goi, Grande Oriente d'Italia, la maggiore organizzazione massonica italiana. Domenica 3 marzo sono in programma le votazioni per il rinnovo della gran maestranza, al termine del quinquennio del Gran Maestro uscente, Stefano Bisi, eletto per due mandati consecutivi.

Per la successione a Bisi sarà una corsa a 3: in lizza il cosentino Antonio Seminario, attuale Gran Maestro Aggiunto, Leo Taroni, ravennate, della lista 'Noi Insieme' e il barese Pasquale La Pesa. Come da tradizione elettorale che si rispetti, in questi giorni i candidati si stanno cimentando in una serrata sessione di comizi in tutta Italia per illustrare i loro programmi elettorali e cercare di portare dalla loro parte i fratelli maestri che godono del diritto di voto.

L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare gli aventi diritto al voto indecisi, così da aggiudicarsi il maggior numero di preferenze. Il voto di domenica servirà quindi a delineare il nuovo volto della Massoneria del prossimo futuro, con l’elezione del nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia che prenderà le redini dell'associazione succedendo a Stefano Bisi.