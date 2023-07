Matera, crolla palazzina durante lavori: operai erano in pausa pranzo

Una palazzina disabitata, perché inagibile, è crollata a Matera in via Cesare Beccaria. L’immobile era oggetto di lavori. Al momento dell’accaduto gli operai non erano nel cantiere perché erano in pausa per il pranzo. Non risulta nessuna persona coinvolta anche se la zona è ancora interdetta all’accesso per gli interventi di messa in sicurezza dell’area limitrofa a via Protospata e per le verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un sopralluogo è stato effettuato anche dal sindaco Domenico Bennardi.