Mattarella, in piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma

In Piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno. A organizzarlo l'architetto Cesare Esposito, monticiano doc e ideatore della rievocazione del miracolo della neve che si tiene ogni 5 agosto davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. A esibirsi questo pomeriggio nella piazza a poche centinaia di metri dal Quirinale, la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio - con Monti tra i rioni più antichi di Roma - e il Coro dei Bambini Pedagogisti, oltre alla soprano Olga Kopeikina e ad alcuni poeti e musicisti contemporanei.

"Auguri signor presidente. La citta di Roma e i Rioni le sono vicini nel giorno del suo compleanno. Il suo coraggio ci fortifica e ci unisce in questo delicato momento storico e fa di lei una speranza per la nazione", sottolinea l'architetto Esposito, che in passato aveva già voluto testimoniare con analoghi eventi la riconoscenza di Roma e del rioni storici di Roma, a cominciare dal 'suo' rione Monti, ad altri Capi dello Stato. Il primo fu Sandro Pertini, poi Giorgio Napolitano, ora Mattarella.