Mattarella, in piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma

Musica e poesia per il compleanno del presidente della Repubblica, l'iniziativa dell'architetto Cesare Esposito
In Piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno. A organizzarlo l'architetto Cesare Esposito, monticiano doc e ideatore della rievocazione del miracolo della neve che si tiene ogni 5 agosto davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. A esibirsi questo pomeriggio nella piazza a poche centinaia di metri dal Quirinale, la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio - con Monti tra i rioni più antichi di Roma - e il Coro dei Bambini Pedagogisti, oltre alla soprano Olga Kopeikina e ad alcuni poeti e musicisti contemporanei.
"Auguri signor presidente. La citta di Roma e i Rioni le sono vicini nel giorno del suo compleanno. Il suo coraggio ci fortifica e ci unisce in questo delicato momento storico e fa di lei una speranza per la nazione", sottolinea l'architetto Esposito, che in passato aveva già voluto testimoniare con analoghi eventi la riconoscenza di Roma e del rioni storici di Roma, a cominciare dal 'suo' rione Monti, ad altri Capi dello Stato. Il primo fu Sandro Pertini, poi Giorgio Napolitano, ora Mattarella.