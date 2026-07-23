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Mattarella, in piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma

Musica e poesia per il compleanno del presidente della Repubblica, l'iniziativa dell'architetto Cesare Esposito

Mattarella, in piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma
23 luglio 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Piazza Santi Apostoli l'omaggio dei Rioni storici di Roma al presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo 85esimo compleanno. A organizzarlo l'architetto Cesare Esposito, monticiano doc e ideatore della rievocazione del miracolo della neve che si tiene ogni 5 agosto davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. A esibirsi questo pomeriggio nella piazza a poche centinaia di metri dal Quirinale, la Banda della Scuola popolare di musica di Testaccio - con Monti tra i rioni più antichi di Roma - e il Coro dei Bambini Pedagogisti, oltre alla soprano Olga Kopeikina e ad alcuni poeti e musicisti contemporanei.

"Auguri signor presidente. La citta di Roma e i Rioni le sono vicini nel giorno del suo compleanno. Il suo coraggio ci fortifica e ci unisce in questo delicato momento storico e fa di lei una speranza per la nazione", sottolinea l'architetto Esposito, che in passato aveva già voluto testimoniare con analoghi eventi la riconoscenza di Roma e del rioni storici di Roma, a cominciare dal 'suo' rione Monti, ad altri Capi dello Stato. Il primo fu Sandro Pertini, poi Giorgio Napolitano, ora Mattarella.

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Mattarella Rioni storici di Roma compleanno del presidente
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