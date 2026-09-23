"Il cambio automatico non richiede manutenzione", questa, secondo un meccanico-influencer spagnolo, è la più grande bugia sulle automobili dietro cui si nasconde una strategia di marketing. Alcune case produttrici infatti dichiarano che, grazie al cambio automatico, si riducono i costi di gestione del veicolo, ma la verità sarebbe un'altra.

Tra raccomandazioni contrastanti, il naturale degrado del fluido ATF e il rischio di guasti molto costosi, la sostituzione del fluido della trasmissione rimane essenziale per prolungare la vita del veicolo. Il meccanico spagnolo Juan-José Ebenezer, molto attivo sui social, sostiene infatti il contrario: "cambiare regolarmente il fluido della trasmissione è fondamentale per massimizzare la durata del veicolo ed evitare guasti potenzialmente molto costosi", ha detto in un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

La maggior parte dei produttori di trasmissioni automatiche infatti raccomanda una manutenzione regolare nella documentazione dei propri prodotti, ma alcune case automobilistiche e i loro fornitori non condividono questa indicazione. Mentre alcuni produttori specificano un cambio dell'olio con sostituzione del filtro, spesso a partire da 90mila chilometri e poi ogni 60mila km, altri lo considerano superfluo.

Come altri componenti meccanici dell'auto, il cambio automatico funziona grazie all'olio, noto anche come fluido per trasmissioni, che non solo lubrifica ma fornisce anche la pressione idraulica necessaria per il cambio di marcia raffreddando al contempo il sistema. Con il passare del tempo l'olio di degrada, compromettendo quindi il cambio, un'altra prova del fatto di come anche quello automatico abbia bisogno di manutenzione.